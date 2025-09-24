Autoblog.nl

Lees Interacties

Reacties

  1. mashell zegt

    In de natuurlijke habitat! Die spoiler zit er niet voor downforce op het circuit maar om andere mensen in de winkelstraat duidelijk te maken dat jij heel veel geld hebt.
    De GT3RS is de reden dat ik 911 Carrera wil.

  3. ttr6 zegt

    Ja, op de openbare weg totaal nutteloos. Echter, paar weken geleden een trackday gedaan op Spa F. Daar vlogen ze mij om de oren. Alsof het de best verkopende auto van Europa was, alleen maar RS-en. Wat een bochtensnelheden haalde die dingen.

Geef een reactie

Autoblog

Merken