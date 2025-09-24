Porsche 992 GT3RS Weissach Ook nog een Nederlandse GT3RS tussen alle Duisters. Spotter: ecnerualcarsGeüpload op: 24 september 2025Plaats: Duitsland Kenteken: HGJ-42-J Meer coole spots! Porsche 992 GT3 Prachtige Jaguar E-Type V12 Golden oldie.. Bentayga W12 2017 Porsche 992 GT3 Porsche 992 GT3 Porsche 992 GT3RS Weissach Package Lancia Delta HF 4WD
Reacties
mashell zegt
In de natuurlijke habitat! Die spoiler zit er niet voor downforce op het circuit maar om andere mensen in de winkelstraat duidelijk te maken dat jij heel veel geld hebt.
De GT3RS is de reden dat ik 911 Carrera wil.
vopo zegt
Op de openbare weg rij je toch compleet voor l.l met zo’n spoiler.
ttr6 zegt
Ja, op de openbare weg totaal nutteloos. Echter, paar weken geleden een trackday gedaan op Spa F. Daar vlogen ze mij om de oren. Alsof het de best verkopende auto van Europa was, alleen maar RS-en. Wat een bochtensnelheden haalde die dingen.