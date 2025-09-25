Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo TechArt Grand GT Spotter: dadamphotographyGeüpload op: 26 september 2025Plaats: Nederland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Porsche 971 Panamera Turbo Sport Turismo BRZ met louvres, BBS en Sparco handschoenen Porsche Panamera Turbo Sport Turismo Abarth 595 Cars & Bubbles Rennspeed Exclusive Panamera Sport Turismo Porsche Panamera Sport Turismo Turbo Nissan GT-R
Reacties
vondick zegt
Dikke unit! Ik zou hem zelf nooit zo willen hebben omdat ik altijd een combinatie tussen sportief en chique zoek (misschien moet ik die van mij eens uploaden).
Maar toch kan ik deze wel waarderen, het geheel klopt, er is oog voor detail en de kleur vind ik heel goed staan.
Aalbert zegt
Dat is m.i. nu net het probleem, veel en veel te breed en ook laag waardoor zeer obese uitstraling, vind er echt niets moois aan.
madhatter zegt
De wielen lijken nu veel te klein
Hawkeye72 zegt
Alles aan dit ding (inclusief nummerplaat) zegt: drugsdealer.
camber24 zegt
STP-2, wat is daarvan dan duidelijk dat dit een drugsdealer is?
kniesoor zegt
Stel je voor : oom (m/v/x) Agent wil je met dit ding een bekeuring geven. Met een beetje mazzel denkt-ie bij het zien van de ellenlange type-beschrijving ‘laat maar, teveel werk’ 🙂