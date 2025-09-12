Roadtrip Dolomieten
Samen met een maat van mij ben ik begin deze zomer naar de Dolomieten geweest. We zijn begonnen in Stuttgart. Daarna doorgereden naar Italië en een paar nachten in de omgeving van Bolzano geweest. Daarvandaan de hele dolomieten doorgetrapt. Vandaaruit zijn we doorgegaan naar Salzburg en zijn we de Grossglocner in de sneeuw overgegaan. Nadat we Salzburg zijn vertrokken zijn we doorgegaan naar de Nurburgring om aldaar nog lekker te kijken en een rondje te rijden. omdat we al halverwege mei deze trip hebben gedaan was het superrustig en had je echt de ruimte om “vrij” te rijden zonder allerlei campers en andere drukte. het waren 5 heerlijke dagen
Reacties
rikv99 zegt
Hahahah respect om zo’n trip met ze 2en te ondernemen in een Lotus! Hoe doe je dit met kleding? Samen 3 onderbroeken en 2 paar sokken delen? 😆
Ultimora zegt
Je moet idd wel oppassen wat je meeneemt, maar je hebt zowel achter de stoelen wat ruimte als bij de motorruimte. Het is zeker niet superruim, maar voor een paar dagen kan je met 2 personen wel alles mee hebben. Wel alles gewoon in Albert Hein tasjes gedaan, en dan kan je het er zo inproppen.