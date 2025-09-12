Roadtrip Dolomieten

Samen met een maat van mij ben ik begin deze zomer naar de Dolomieten geweest. We zijn begonnen in Stuttgart. Daarna doorgereden naar Italië en een paar nachten in de omgeving van Bolzano geweest. Daarvandaan de hele dolomieten doorgetrapt. Vandaaruit zijn we doorgegaan naar Salzburg en zijn we de Grossglocner in de sneeuw overgegaan. Nadat we Salzburg zijn vertrokken zijn we doorgegaan naar de Nurburgring om aldaar nog lekker te kijken en een rondje te rijden. omdat we al halverwege mei deze trip hebben gedaan was het superrustig en had je echt de ruimte om “vrij” te rijden zonder allerlei campers en andere drukte. het waren 5 heerlijke dagen