Audi RS6 GT C8 Avant Mn eerste RS6 GT Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 26 oktober 2025Plaats: Nederland Kenteken: glp-55-x
Reacties
Robert zegt
De klassieke Quattro GmbH kleuren op een witte Audi, altijd mooi en historisch verantwoord.
mashell zegt
Fraaie wielen! Beetje Avus design.
JanJansen zegt
Geweldig mooi, maar wat een geld.
Dan is dit niet je enige auto op de oprit.