BMW Isetta 300

Grappig hoe mensen om je heen over je praten wanneer je een foto hiervan aan het maken bent. De jeugd tegenwoordig weet waarschijnlijk niet wat voor auto dit is en kent dit niet, maar hier hebben we een heuze Isetta 300! 12 PK van een 250cc motorblok. Met 160.000 aantallen geproduceerd zie je ze enorm weinig. Erg leuk om deze dan in het straatbeeld voorbij de zien komen.

Hij moet niet te langzaam rijden, want de Shelby erachter walst er zo overheen