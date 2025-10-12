Autoblog.nl

  3. alcantara zegt

    Dit is geen sleepoog maar een lus van spanband. Hoezo zou je dat zo opzichtig laten hangen in het rood?
    Mijn auto heeft een klepje in de bumper wat je eruit kunt halen en dan zit daarachter schroefdraad ingetapt waar je dan een sleepoog in kunt draaien (die achter in de koffer ligt). Dat vind ik dan een veel nettere oplossing. Heb hem ook nog nooit nodig gehad.

