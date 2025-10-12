BMW M3 G81 Touring Competition Spotter: dadamphotographyGeüpload op: 12 oktober 2025Plaats: Nederland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Audi Q7 door Nothelle en een Audi R8 BMW M3 G81 Touring Competition Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso BMW M3 G81 Touring Competition maserati BMW M3 G81 Touring Competition BMW M3 G81 Touring Competition Rover v8 3.5 liter
Reacties
kniesoor zegt
Interessante velgen. Zo te zien gemaakt met als primair doel om zoveel mogelijk gewichtsreductie te bewerkstelligen zonder de structurele stevigheid uit het oog te verliezen. Benieuwd wat ze wegen.
Marco(s) zegt
Ja inderdaad
Dit soort velgen reageert meestal slecht op stoepranden maar verder wel speciaal en eens een keer niet zwart!
O plaat zegt
Hoe vaak moet je langst de kant gestaan hebben met autopech voor je beslist om permanent er een sleep oog aan te hangen. Toont veel vertrouwen in je wagen.
JanJansen zegt
Zo’n auto kopen is toch al niets rationeel aan. Laat hem lekker een rood //M dingetje hebben.
alcantara zegt
Dit is geen sleepoog maar een lus van spanband. Hoezo zou je dat zo opzichtig laten hangen in het rood?
Mijn auto heeft een klepje in de bumper wat je eruit kunt halen en dan zit daarachter schroefdraad ingetapt waar je dan een sleepoog in kunt draaien (die achter in de koffer ligt). Dat vind ik dan een veel nettere oplossing. Heb hem ook nog nooit nodig gehad.
lecomte zegt
Mokerdik? Een dikke marokkaan?
Tonnie zegt
Zo’n sleepoog/lus in het zicht is alleen cool als je er gebruik van gaat maken. Bijv wanneer je je verlaagde civic permanent in de toerenbegrenzer jaagt en RATATTATATATABIEM doet.