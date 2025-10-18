Autoblog.nl

Ferrari Testarossa Monospecchio

Heel gaaf speciaalste! De Monospecchio heeft maar 1 spiegel, wat er best apart uit ziet. Aan de andere kant zit geen spiegel, misschien is dat de reden dat de auto niet in zijn vak staat.

Spotter:

Plaats: Nederland
Kenteken: X-545-FJ

