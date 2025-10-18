Ferrari Testarossa Monospecchio
Heel gaaf speciaalste! De Monospecchio heeft maar 1 spiegel, wat er best apart uit ziet. Aan de andere kant zit geen spiegel, misschien is dat de reden dat de auto niet in zijn vak staat.
Heel gaaf speciaalste! De Monospecchio heeft maar 1 spiegel, wat er best apart uit ziet. Aan de andere kant zit geen spiegel, misschien is dat de reden dat de auto niet in zijn vak staat.
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Wolflow zegt
Hoogst waarschijnlijk is de stuurbekrachtiging kapot, het blijft natuurlijk Italiaanse “kwaliteit”
mashell zegt
Wat er niet op zit kan niet kapot gaan…
Stuurbekrachtiging heeft zo’n Testarossa toch helemaal niet?
evandaalen zegt
Klopt, er zit geen stuurbekrachtiging op.
ericc zegt
Welnee, speciaal zo geparkeerd voor betere foto’s te nemen!!!