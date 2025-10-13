Koenigsegg Jesko Attack

Ik schreef al eens eerder onder een post van een Koenigsegg van mij, waar een Egg is, ben ik ook! Dit keer was het echter andersom! Ik was rustig aan het genieten van mijn tweede dag Zoute GP Knokke, toen deze Jesko Attack op dook! Totale chaos ineens. Hoewel ik al vele Koenigseggs heb kunnen en mogen zien, en spotten, is dit een nieuw exemplaar voor mij! Dit is Jesko Attack #7268, origineel geleverd in Silkeborg, Denemarken bij een verzamelaar, die naast een al lange geschiedenis met het hebben van Koenigseggs heeft, een mooie collectie auto's bezit. In november 2024 is de echter door Esser verkocht aan een Belg, en op Belgisch kentekens gezet! Hiermee is het niet de eerste Koenigsegg in Belgie, die eer ging echter naar Agera R #7090, maar die is nooit op kenteken gezet dus deze Jesko is wel de eerste Koenigsegg op Belgisch kenteken!