Lamborghini Urus Mansory Spotter: tdvphotographyGeüpload op: 8 oktober 2025Plaats: Nederland Kenteken: gsp-88-f Meer coole spots! Lamborghini Urus Mansory corvettes op de snel weg Lamborghini Urus Mansory Nissan GT-R 2011 Lamborghini Urus Mansory Venatus Mansory Urus Nieuwe Escalade F-Type V8
Reacties
scoobyej20 zegt
Een Lamborghini anus is zoieo al een lelijk ding, maar de Mansory uitvoering slaat echt alles..
chimaera zegt
Gadverdamme wat een afgrijselijk gedrocht… Dat zoiets verkocht mag worden…
Maarten123 zegt
Gelukkig kent klasse geen prijs.
Jens_Roadster zegt
Dat je in zoiets durft rond te rijden… de standaard Urus vind ik nog eel redelijk maar zo… 🤢🤮