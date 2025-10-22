Mercedes Benz G580 EQ met trekhaak.

Met slechts 1.450 exemplaren is de elektrische G-klasse geen verkoopsucces en dus een best bijzondere spot. Wat deze echter nog meer bijzonder maakt is de trekhaak, deze was af-fabriek niet leverbaar maar kan kennelijk een flinke 3-assige trailer voorttrekken. Gave combinatie!