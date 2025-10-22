Mercedes Benz G580 EQ met trekhaak.
Met slechts 1.450 exemplaren is de elektrische G-klasse geen verkoopsucces en dus een best bijzondere spot. Wat deze echter nog meer bijzonder maakt is de trekhaak, deze was af-fabriek niet leverbaar maar kan kennelijk een flinke 3-assige trailer voorttrekken. Gave combinatie!
Reacties
mb-driver zegt
Geen trekgewicht op kenteken dus ben je ook niet verzekerd als het mis gaat. Dan ben je wel een stumperd als je hier een trekhaak op laat zetten. Voor een fietsendrager prima maar de rest… Versnellingsbak en remmen zijn er ook niet op berekend. Auto weegt al bijna 3.100 kg. Is niet voor niets dat Mercedes-Benz hier geen trekhaak op toestaat!
dubcars zegt
Waarom zou de massa van de G580 EQ iets uitmaken? Volgens de wetgeving mag je 3500 kg (auto) + 3500 kg (aanhanger) rijden met een BE-rijbewijs?
bord4kop zegt
Omdat er geen Trekgewicht geregistreerd staat.
Dan kun je vast wel wat trekken met zo ‘n ding, maar je bent niet verzekerd.
De C klasse e350, dat hybride ding, had dat ook voor de station.
De sedan had wel trekgewicht geregistreerd, bij de station waren ze dat ‘vergeten’(?)
Zelfde auto, zelfde trekhaak, maar onverzekerd in geval van de station..
minimoke1984 zegt
Versnellingsbak??
Remmen niet toereikend??
ty5550 zegt
Die G had eigelijk de batterijtechnologie van de cla/ glc moeten hebben en lijkt iets te snel op de markt te zijn gebracht. Met die aerodynamica van een baksteen wil je op zen minst supersnel kunnen laden, zeker als je ook zoekt te slepen.
pignon zegt
Voor de lokale infra aannemer die nu mooi overheidsopdrachten binnenhaalt, want emissieloos vervoer
Crosscabouter zegt
Geinig. Vorige week haalde mij er 1 in op de A6. Vond het wel grappig dat ze de G klasse ook electrisch gemaakt hebben. Niet wetende dat het 1 van de 1450 stuks was.
Captain zegt
Is dit wel een echte fabrieks G580 EQ? Dacht dat die er anders uit zag (afwijkende neus/grille en o.a. vierkant wielcover achterop). Dit zou ook een grondige conversie kunnen zijn (van een 2004 model ofzo) en zodoende wel met geldig trekgewicht.
mjpamsterdam zegt
Wat een geneuzel over wel of niet een trekhaak en wat mag. Want nog steeds een gruwel deze auto (niet alleen de elek-versie). Hoor protesten aanstaande zaterdag wel in Amsterdam-Zuid of vage industrie-terreinen te Brabant.