Mercedes Benz G580 EQ met trekhaak.

Met slechts 1.450 exemplaren is de elektrische G-klasse geen verkoopsucces en dus een best bijzondere spot. Wat deze echter nog meer bijzonder maakt is de trekhaak, deze was af-fabriek niet leverbaar maar kan kennelijk een flinke 3-assige trailer voorttrekken. Gave combinatie!

Spotter:

Plaats: Nederland
Kenteken: JGB-56-L

  1. mb-driver zegt

    Geen trekgewicht op kenteken dus ben je ook niet verzekerd als het mis gaat. Dan ben je wel een stumperd als je hier een trekhaak op laat zetten. Voor een fietsendrager prima maar de rest… Versnellingsbak en remmen zijn er ook niet op berekend. Auto weegt al bijna 3.100 kg. Is niet voor niets dat Mercedes-Benz hier geen trekhaak op toestaat!

  2. ty5550 zegt

    Die G had eigelijk de batterijtechnologie van de cla/ glc moeten hebben en lijkt iets te snel op de markt te zijn gebracht. Met die aerodynamica van een baksteen wil je op zen minst supersnel kunnen laden, zeker als je ook zoekt te slepen.

  5. Captain zegt

    Is dit wel een echte fabrieks G580 EQ? Dacht dat die er anders uit zag (afwijkende neus/grille en o.a. vierkant wielcover achterop). Dit zou ook een grondige conversie kunnen zijn (van een 2004 model ofzo) en zodoende wel met geldig trekgewicht.

  6. mjpamsterdam zegt

    Wat een geneuzel over wel of niet een trekhaak en wat mag. Want nog steeds een gruwel deze auto (niet alleen de elek-versie). Hoor protesten aanstaande zaterdag wel in Amsterdam-Zuid of vage industrie-terreinen te Brabant.

