Mercedes C180d ‘C63s AMG’
Hier is veel moeite aan gedaan om het een C63 te maken. Ik zag het in eerste instantie ook niet, tot ik er naast stond en de remklauwen moest zoeken.
Reacties
Pordon zegt
Altijd beetje triest dit. Je kan het ook wel goed zien aan de plaatsing van de badges achterop, de niet verbrede wielkasten en de AMG-line voorbumper.
Benny_Weisz zegt
Een beetje?…..
Orgeljoke zegt
Ik snap ook niet waarom het ze niet eens lukt om de badge op de juiste positie te plaatsen. Treurige vertoning..
mashell zegt
Mooie kleur. Maar wat een lieve kleine wieltjes.
kniesoor zegt
Waarom zou je zoiets doen ? Niks mis met een 180d, lijkt me. Zonde van de moeite (over de kosten hebben we het maar niet).