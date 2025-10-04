Mercedes S63 AMG Convertible Geschikte velgen? Op een Maybach wel. Staat hierop ook zeker niet verkeerd. Spotter: ecnerualcarsGeüpload op: 4 oktober 2025Plaats: Nederland Kenteken: HHN-42-R Meer coole spots! Mercedes-AMG S63 Convertible A217 S63 AMG Convertible Ferarri F12 Berlinetta Audi R8 porsche 912 rally uitvoering Mercedes S63 AMG Convertible mercedes s63 amg Japfest 2016
Reacties
ty5550 zegt
Hij kan het wel goed hebben
ouwedibbes83 zegt
Chique velgen, past niet helemaal bij de rest van de auto in een suffe witte kleur met carbon frutsels en een schreeuwerige uitlaat. Donkerblauw, licht interieur en deze velgen passen beter bij elkaar.
kniesoor zegt
En nou maar hopen, dat de eigenaar de oude opzetstukken van z’n (m/v/x) elektrische tandenborstel bewaard heeft. Om de velgen mee schoon te maken 🙂
Castilioe zegt
Heerlijk zo’n Calimero auto. Goh. Dat maakt mijn dag weer goed hoop ik.