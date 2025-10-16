Opvallende GT3 leuke GT3 in Groningen Spotter: marcel050Geüpload op: 16 oktober 2025Plaats: Nederland Kenteken: s-289-jb Meer coole spots! gt3 Porsche GT3 GT3's Porsche 971 Panamera Turbo AC Cobra Superformance 427 Ferrari 458 spider Lamborghini Aventador LP750-4 SV x10 in Barcelona!! 1 GT3
Reacties
HZW zegt
Wat ik nooit heb begrepen is, waarom een Touring uitvoering niet dat kleine ducktail spoiler-tje heeft behouden.
Zou zoveel mooier zijn dan hoe het nu is.
Richmond zegt
Dat baby blauw is niet mooi
escort77 zegt
Babyblauw met zilveren velgen staat ‘m goed.
Ik snap alleen niet dat dit bij “gespot” staat. Hij staat bij een dealer op het terrein, dat is toch wat anders dan dat je ‘m in het wild op straat spot.