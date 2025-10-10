Autoblog.nl

Porsche 911 S/T

Deze prachtige 911ST haalde ons in op de autoweg. Vlug de camera gepakt om zo goed mogelijk foto's te maken, gelukkig was het een vriendelijke eigenaar die dit zag en even de tijd nam zodat we foto's konden maken op de snelweg.

Spotter:

Plaats: België
Kenteken: Onbekend

