Porsche Carrera GT
Deze Carrera GT had er die dag al ruim 600km opzitten op de omliggende passen. Leuk om samen te zien met de E30 M3.
Reacties
neymar zegt
Doe mij maar de E30! Wat een prachtige wagen is dat zeg, hij blijft tijdloos.
SvenB zegt
Ik heb de e30 m3 gehad.
Maar kom op, de analog carrera gt met zijn hoogtoerige v10 verkies ik toch echt boven de e30.
Harmen zegt
Die Beamer is fantastisch maar alles behalve tijdloos. Pure cult
PunicaOase zegt
Heerlijk, die auto’s zijn waar ze moeten zijn en worden gebruikt waarvoor ze zijn: lekker mee scheuren tijdens roadtrips door prachtige omgeving..