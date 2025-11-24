Aston Martin DBS Superleggera Volante Schitterend model prachtige spec! Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 24 november 2025Plaats: Nederland Kenteken: ggx-19-d Meer coole spots! KTM X-BOW RR 2017 Aston Martin DBS Superleggera Volante Fiat 500 abarth Aston Martin DBS Superleggera Volante Aston Martin DBS Superleggera Volante Maserati DBS Superleggera Volante Citroën
Reacties
Motomoto zegt
Ik heb de lichtinlaten bij de voorste wielkasten nooit mooi gevonden op dit model. Gelukkig is AM daar inmiddels weer vanaf gestapt
Motomoto zegt
*luchtinlaten
kniesoor zegt
Oeh, verrukkelijke otomobiel !
iphonistvongates zegt
Deze eigenaar verdient een zelden gegeven MiWauw-sticker voor zijn/haar configuratie. Héél fraai! 🫠