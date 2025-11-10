Audi R8 V10 Plus
Hele gave R8 is dit! De herfst vind ik qua fotografie altijd de leukste periode, zo kleurrijk.
Reacties
Edge zegt
Gave spot! Die roof scoop staat hem goed.
En wat de herfst betreft: Helemaal mee eens! Die bruin, oranje en geeltinten leveren vaak hele fraaie plaatjes op, zeker als de auto zelf in een vrij saaie kleur zoals zwart of grijs is voegt dat echt iets toe aan de foto’s.
mjpamsterdam zegt
Maar wat is het ? Kan iemand mij uitleggen waar deze stofzuiger voor dient ? Mijn Dyson ziet er ook namelijk ook zo uit. En dan hoef ik niks te doen, alles auto !
DeWitteCondor zegt
Goeie vraag. Soms zie je een scoop om koele lucht aan te leveren bij een midden geplaatste turbomotor met intercooler. Echter, deze is volgens mij N/A (tenzij aangepast) dus dan lijkt het vooralsnog een beetje een showelement. Maar wellicht weet iemand hier meer van.
vopo zegt
Opnieuw de Lind in Oisterwijk?