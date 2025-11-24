Ferrari F430 Spider
Tijdens 1 van de laaste ritjes met de 993 Turbo dit jaar kwam ik deze F430 Spider tegen. Van die Scuderia bumper moet je houden, verder wel mooi uitgevoerd.
Tijdens 1 van de laaste ritjes met de 993 Turbo dit jaar kwam ik deze F430 Spider tegen. Van die Scuderia bumper moet je houden, verder wel mooi uitgevoerd.
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
petroldrinker zegt
Vind de comfort stoelen een grotere afknapper in zo een auto dan de scuderia bumper erop die er niet ophoort….