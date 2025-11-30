Lancia Delta Integrale Wat zalig dit! Spotter: basfransencarphotographyGeüpload op: 30 november 2025Plaats: Duitsland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! lancia delta integrale Lancia Delta Integrale Lancia Delta Integrale Lancia Delta Integrale BMW Z8 Ferrari 612 Scaglietti Spots uit Hong Kong Deel 1 Lotus Elise
Reacties
Motomoto zegt
🤤
citroen55 zegt
Dat ziet er lekker uit 😍
ejpotter zegt
Oh wat een topspot! Mooi vastgelegd ook..
Droombak..
Exit Luminar zegt
Kan zo de shredder in….
Nee, grapje, hij ziet er zo lomp uit. Die wielen lijken hem wel van een rally jumper te maken. Nee, ik vind het niets.