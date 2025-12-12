Aston Martin Cygnet
Deze Aston Martin Cygnet is echt al jaren bij dezelfde eigenaar. Normaal staat die op eigen terrein geparkeerd, maar er komt een nieuwe brug naar hun oprit. Dus EINDELIJK de kans om deze parel op de foto te zetten.
Voor het geval je het niet meer weet: de Cygnet is gebaseerd op de Toyota IQ. Interieur en exterieur zijn hevig aangepast en hij was ongeveer 2x zo duur. Dit exemplaar kostte zelfs € 57.289. De huidige eigenaar is er wel verzot op, want ze hebben hem al 14 jaar.
Reacties
DeWitteCondor zegt
Ook al slaat dit ding helemaal nergens op, heb ik er toch een zwak voor. Het ziet er gewoon prima uit wmb. Mooi interieur ook.
tenaci zegt
Dit zijn nou de leukere spots. Ik heb echt een zwak voor de automobiele buitenbeentjes en daar is dit er zeker een van!
jippie zegt
Ik vermoed de betrouwbaarste Aston Martin aller tijden.
HZW zegt
Er was in het verleden een Toyota tuner in Duitsland die een Rotrex Supercharger kit maakte van die motor, waardoor het vermogen richting de 160 pk ging, zowel voor de Aston als Toyota modellen.
Johanneke zegt
Ik las recent hier op autoblog een comment van iemand, die stelde dat de Toyota oorsponkelijk een EV had moeten worden, en AM van plan was om iedere koper ‘gratis’ een Cygnet te geven. Of het waar is geen idee, maar was wel een bazenmove geweest.
Thomas20vt zegt
De Cygnet was puur om de gemiddelde uitstoot van het merk omlaag te krijgen…
Jens_Roadster zegt
Ik vind ze leuk om te zien. Wel jammer dat de foto’s in het donker zijn genomen. 😅
jos zegt
Top-niche-ding
gerjan zegt
Dit model kwam ik in Monaco tegen.