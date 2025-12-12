Aston Martin Cygnet

Deze Aston Martin Cygnet is echt al jaren bij dezelfde eigenaar. Normaal staat die op eigen terrein geparkeerd, maar er komt een nieuwe brug naar hun oprit. Dus EINDELIJK de kans om deze parel op de foto te zetten.

Voor het geval je het niet meer weet: de Cygnet is gebaseerd op de Toyota IQ. Interieur en exterieur zijn hevig aangepast en hij was ongeveer 2x zo duur. Dit exemplaar kostte zelfs € 57.289. De huidige eigenaar is er wel verzot op, want ze hebben hem al 14 jaar.