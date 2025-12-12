Autoblog.nl

Aston Martin Cygnet

Deze Aston Martin Cygnet is echt al jaren bij dezelfde eigenaar. Normaal staat die op eigen terrein geparkeerd, maar er komt een nieuwe brug naar hun oprit. Dus EINDELIJK de kans om deze parel op de foto te zetten.

Voor het geval je het niet meer weet: de Cygnet is gebaseerd op de Toyota IQ. Interieur en exterieur zijn hevig aangepast en hij was ongeveer 2x zo duur. Dit exemplaar kostte zelfs € 57.289. De huidige eigenaar is er wel verzot op, want ze hebben hem al 14 jaar.

Spotter:

Plaats: Nederland
Kenteken: 10-rvl-3

Meer coole spots!

Lees Interacties

Reacties

  4. HZW zegt

    Er was in het verleden een Toyota tuner in Duitsland die een Rotrex Supercharger kit maakte van die motor, waardoor het vermogen richting de 160 pk ging, zowel voor de Aston als Toyota modellen.

  5. Johanneke zegt

    Ik las recent hier op autoblog een comment van iemand, die stelde dat de Toyota oorsponkelijk een EV had moeten worden, en AM van plan was om iedere koper ‘gratis’ een Cygnet te geven. Of het waar is geen idee, maar was wel een bazenmove geweest.

Geef een reactie

Autoblog

Merken