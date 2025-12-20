Aston Martin Vanquish 2025 Leuke combo! Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 20 december 2025Plaats: Nederland Kenteken: jdl-72-r Meer coole spots! Corvette Porsche Carrera GT Aston Martin Vanquish 2025 Ben het merk vergeten? Aston Martin Vanquish Volante Aston Martin Vanquish 69 Dodge Charger Aston Martin Vanquish 2025
Reacties
Jens_Roadster zegt
Mooie wagens, alleen die velgen en de kleur er van zijn nogal lelijk.
GJZ zegt
Persoonlijk vind ik de achterkant het minst geslaagde gedeelte van deze Vanquish.
Kan qua schoonheid niet tegen de eerste versie op.
mashell zegt
Van een stel tweelingbroers?
Jurgen zegt
Yep, van de gebroeders Damen, die hebben altijd dezelfde auto met opvolgende kentekens,
PunicaOase zegt
Prachtig! Ik had Racing Green genomen, maar verder echt wow! :-)
Niels zegt
Deze post is al eerder voorbij gekomen. Maar mooie combo idd.
Robert zegt
1² = 1
Just sayin’…
alloallo zegt
Shit! Ik had je post niet gelezen
alloallo zegt
Kwadraat van 1 = 1 :-)