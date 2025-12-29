Brabus G900 Rocket
Een G-Wagon zie je in Dubai net zo veel als hier een Tesla Model Y…..wil je dus opvallen dan is een tuning minimaal wat nodig is….maar ook dan val je niet echt op met een Brabus of Mansory bodykit. Maak je er echter een McDonalds tuning van (excuses ;-)), dan springt je G-Wagon wel erboven uit.
Deze Brabus G900 Rocket stond naast zeker 10 andere G-Wagons te koop bij VIP Motors.
Reacties
tortuga zegt
Die duo kleur is beter dan bij Mansory. Vind me echt vet, maar zal het even snel beu zijn als de vorige eigenaar
grandmasterb zegt
Oei, die is lelijk! Dat wordt moeilijk om die te verkopen.