Brabus G900 Rocket

[wp_ulike]

Een G-Wagon zie je in Dubai net zo veel als hier een Tesla Model Y…..wil je dus opvallen dan is een tuning minimaal wat nodig is….maar ook dan val je niet echt op met een Brabus of Mansory bodykit. Maak je er echter een McDonalds tuning van (excuses ;-)), dan springt je G-Wagon wel erboven uit.

Deze Brabus G900 Rocket stond naast zeker 10 andere G-Wagons te koop bij VIP Motors.