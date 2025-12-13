Ferrari 458 Italia Liberty Walk Widebody Verschrikkelijk lelijk, maarja, wansmaak is ook smaak Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 13 december 2025Plaats: België Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Liberty Walk Ferrari 458 Ferrari 458 italia 2 Karmas BMW M3 Sedan Ferrari 458 Italia Liberty Walk Widebody Tesla Roadster Ferrari 458 Liberty Walk Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio
Reacties
tortuga zegt
Smaken verschillen heel duidelijk. Deze is juist super vet! Blij dat ie nog leeft. Jaren geleden voor het 1st gezien regio Aartselaar (België)
Jens_Roadster zegt
Jammer van de grijze kleur, een fellere kleur had leuker gestaan met de bodykit denk ik.