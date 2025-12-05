Autoblog.nl

Lees Interacties

Reacties

  4. coupedriver zegt

    Een Aston Martin DBX 707 / S is toch wel mooi, dit is gewoon afschuwelijk… Die Aston is nog veel ruimer en bruikbaarder. En zelfs nog sneller. Ja de Ferrari heeft een mooie atmosferische V12, maar die wil je toch niet in zo’n lelijke koets?!

Geef een reactie

Autoblog

Merken