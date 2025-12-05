Ferrari Purosangue Novitec
Steven Bergwijn achter het stuur van deze dikke Ferrari Purosangue Novitec.
Gaf ook goed gas voor de camera. Zie video: https://youtu.be/8a87JwArEOY
Reacties
Johanneke zegt
Als zelfs Ferrari geen mooie crossover kan maken, dan rijst de vraag: is het eigenlijk wel mogelijk om een mooie crossover te maken? Een Mazda 6 ziet er beter uit dan dit ding.
utregcity zegt
Vind de Xiaomi YU7 mooier.
Jurgen zegt
De Ferrari Purosangue blijft samen met de Aston Martin DBX707 de mooiste. Snap de keuze van Bergwijn helemaal. Deze gozer heeft een goede smaak als het om auto’s gaat.
coupedriver zegt
Een Aston Martin DBX 707 / S is toch wel mooi, dit is gewoon afschuwelijk… Die Aston is nog veel ruimer en bruikbaarder. En zelfs nog sneller. Ja de Ferrari heeft een mooie atmosferische V12, maar die wil je toch niet in zo’n lelijke koets?!
ttr6 zegt
Wie is dat?