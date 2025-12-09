Ford Fiesta ST2OO Wat snelle kliekjes van mijn eigen auto gemaakt :) Spotter: wilberthonkoopGeüpload op: 9 december 2025Plaats: Nederland Kenteken: T-560-JV Meer coole spots! Ferrari 430 Scuderia Ferrari 430 Scuderia Porsche 911 (997) GT3 MKI Ford Fiesta Zoals het hoort ford fiesta Oude Ford Fiesta Ford Fiesta
Reacties
drdre1 zegt
Als m’n huidige stuurauto er ooit uit gaat, komt deze er. Mooie auto, mooie kleur, mooie foto’s. 👍🏻
AC zegt
Mooi gedaan, fijne machine ongetwijfeld!
kniesoor zegt
Sappig karretje ! 👌 En ongetwijfeld een feest om mee te rijden.
mashell zegt
Heeft Ford nu ook al nietszeggend grijs? Vreemde keus voor een sportieve auto.
McShineBXL zegt
Vind het zelf een schitterende kleur, en beter passen bij een topmodel dan bij een basisversie.
vopo zegt
Niets zo persoonlijk als smaak blijkt maar weer. Vind dit zeker geen standaard grijs maar een prima kleur voor deze auto.
Tonnie zegt
Voor een grijstint vind ik dit ook wel aardig. Ben zelf wel fan van een kleurtje. Qua grijs kan het een stuk lelijk, zoals grondverfgrijs (ook wel nardo grey genoemd volgens mij).
DeWitteCondor zegt
Ik vind dit juist een prachtige kleur. Het is blauwgrijs. Doet ergens denken aan de GT40 kleur, hoewel dat wel iets meer blauw en iets donkerder was. Puike wagen in elk geval.
rfocus zegt
Ik rij zelf een Puma ST uit 2025.
In Solar Silver. Mooie kleur in combi met de zwarte accenten. En toch ook anoniem. Deze Fiesta ST 200 is in deze kleur grijs uniek. Als ik mij niet vergis. Is de ( Normale) Fiesta ST nooit in deze kleur geleverd!
Ernst-Jan zegt
Hele mooie kleur en alleen op de ST200 leverbaar geweest.
De Focus in Tangerine Scream is ook een fantastische kleur om te zien.
moveyourmind zegt
Hij is prachtig!
Dit soort auto’s was Ford toch wel ijzer- en ijzersterk in.
wopfe zegt
Gaaf ding!
Bas Fransen zegt
Kliekjes?