Ford Focus ST
Geinspireerd door de Fiesta, mijn nieuwe Focus ST. Hiervoor een MK7 GTI, die was toch saai en er rijden teveel foute types in.
Geinspireerd door de Fiesta, mijn nieuwe Focus ST. Hiervoor een MK7 GTI, die was toch saai en er rijden teveel foute types in.
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
drdre1 zegt
Veel rijplezier gewenst, dat zal vast lukken met ’n Focus.
vopo zegt
Mooie liefhebbers auto. En foto 3 is voor jezelf om in te lijsten.
Rebirth zegt
Nice! Geniet ervan.
AC zegt
Mooi, fijne kleur ook! Dat fleurt de landelijk saaie bedoeling mooi op.