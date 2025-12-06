Jaguar XJS Estate
Ik wist van het bestaan van een shooting brake XJS, maar ik had er nog nooit een gezien. Dit exemplaar is uit februari 1995 en sinds juli 2025 in Nederland. De meeste Estates zijn gemaakt door Lynx Eventer, maar of dat bij deze ook gedaan is, betwijfel ik, want die van Lynx zien er net iets anders (en misschien ook wel net iets beter) uit.
Reacties
tommelientje zegt
Lijkt sterk op deze one-off.
https://www.belroseclassics.com/jaguar-xjs-shooting-brake-special/
mashell zegt
Gave kleur voor een lijkwagen!
Johanneke zegt
Stuur gewoon links, vet hoor.
kniesoor zegt
Vanwege details als de kleine kentekenplaten en de sidelights ontstaat de indruk, dat dit een knutselstuk uit de VS is.
Ik zou ‘m overigens in een andere kleur – (donker)blauw, (donker)groen, antraciet, ijsblauw metallic – en met chroomlijsten ipv al dat zwart prefereren. ‘t Is een Jààààg tenslotte, geen Murcielago o.i.d. Maar vind het model an sich buitengewoon fraai.
minimoke1984 zegt
Ooit werkte de vader van een vriend van mij als autojournalist en had hijeen xj cabrio v12 mee… Gaaf zeker . Maar ik kan me herinneren dat er 2 benzinetanks in zaten.. zoveel verbruikte die auto. Als je rustig aan deed was t geloof ik 1:5. Gaf je gas dan mocht je blij zijn met 1:2 a 3.. Maar ja…destijds kost benzine ook ongeveer 1 gulden.. maar als je dan dus 100 liter moest tanken was dat destijds ook best veel geld…