Jaguar XJS Estate

Ik wist van het bestaan van een shooting brake XJS, maar ik had er nog nooit een gezien. Dit exemplaar is uit februari 1995 en sinds juli 2025 in Nederland. De meeste Estates zijn gemaakt door Lynx Eventer, maar of dat bij deze ook gedaan is, betwijfel ik, want die van Lynx zien er net iets anders (en misschien ook wel net iets beter) uit.