Lamborghini Urus SE Spotter: styleGeüpload op: 21 december 2025Plaats: Nederland Kenteken: Onbekend
Reacties
ejpotter zegt
Een Lambo dient een goed kleurtje te hebben.. Maar wat weten die in lycra pakjes gehesen fietsstakkers daar van? Lelijke velgen ook..
mennok zegt
Stoertje..
str8six zegt
Welke kleur is jouw Urus?
ericc zegt
Wil waarschijnlijk niet opvallen…..
bmw335d zegt
Als ik ‘m, net als Matthieu, gratis mag rijden dan mag die elke kleur hebben…
Bertf zegt
Eindelijk eens een smaakvolle Urus
citroen55 zegt
Niks mis aan die velgen, de kleur is mooi ingetogen.
tonniejj zegt
Prima kleur voor een Audi. Zijn lage wagens krijgt hij vaak in een opvallender tintje mee.
alfaqv zegt
Facelift versie? Volgens mij ik de originele mooier.