Lexus LFA Episch! Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 8 december 2025Plaats: Nederland Kenteken: Onbekend Meer coole spots! BMW X5M Lexus LFA Maserati Levante Lexus LFA Lexus LFA Lexus LFA audi S6 avant S 65 AMG V222
Reacties
osmo zegt
Die twee kom je ook niet elke dag tegen. Top spot!
heckblende zegt
mooie platen!
heckblende zegt
pandje van 3,1 miljard (en rising) als backdrop.
suheyl zegt
Top spot! Wat een combo!
Jurgen zegt
Veel beter dan dit word het niet;)
Heerlijke spot!
densk zegt
Deze spot komt me bekend voor… Meen deze foto’s vorig jaar al eens gezien te hebben. Was dit niet ergens in de regio Groningen ofzo? Wel een top spot trouwens!
justawheelchairguy zegt
Klopt Groningen. Ik heb de spot al eerder geüpload, maar toen met fotos van de Carrera GT
mark997gt3 zegt
Wat doen al die Engelse supercars in Groningen?
Veel spots aldaar met (Engelse) supercars…….
justawheelchairguy zegt
Groepje vrienden die geregeld naar of Assen of circuit Meppen gaan en dan Groningen gebruiken als overnachtingsplek
janmetdelangeachternaam zegt
Blijkbaar is er iedere week een CGT te spotten in Groningen