Rimac Nevera Mijn sinterklaascadeautje aan jullie, de Nederlandse Rimac Nevera Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 5 december 2025Plaats: Nederland Kenteken: Z-623-FD
Reacties
ghost zegt
Al draagt een aap een gouden ring…
gerjan zegt
Van alle Elektrische sport auto’s doe mij dan maar de mercedes sls. Ja liever de v8 maar als het Elektrische en mooi moet zijn.