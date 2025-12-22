TVR Tuscan S MKI Wat een bak! Gruwelijk vet om te spotten! Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 22 december 2025Plaats: Nederland Kenteken: H-817-SK Meer coole spots! 997 --> 991 Lancia Thema TVR tuscan MKI TVR Tuscan MKI BMW 5-Serie F10 Fluweelwrap zet dooorrr! Nu ook met stukjes leer TVR Tuscan MkI TVR Tuscan MKI
Reacties
slodder zegt
Heerlijk gaaf ding – die uitlaten, dubbele derde remlicht, knop voor portier onder de spiegels, heerlijke Rays (?) wielen, etc. Jammer dat de bouwkwaliteit niet top is, zou er graag een hebben staan
JanJansen zegt
Bij de meeste TVR’s van deze leeftijd zijn de kinderziektes er wel uit. Eén van de weinige auto’s die je beter 2e hands kunt kopen.
ttr6 zegt
Bouwkwaliteit niet top 😂Understatement van de eeuw.
tenaci zegt
Yes please! Maar liever nog de Sagaris!