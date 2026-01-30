Audi A8L Geel! Spotter: rubenpriestGeüpload op: 30 januari 2026Plaats: Oostenrijk Kenteken: Onbekend Meer coole spots! Microcar Cream Audi A8L W12 Mercedes E200 w211 facelift w212 Arabier met eigen auto op vakantie Ford Mustang Audi a8l Audi A8L Audi A8L
gerjan zegt
Gele auto’s zonder zwarte velgen kunnen best mooi zijn. Deze helaas niet.
awesome zegt
Waarom zou je zwarte velgen willen hebben?
Gelukkig raakt het al weer uit de mode.
tortuga zegt
Geweldig. 1st die Maserati nu deze. Weet uit ervaring dat een S klasse ook top is in het geel, maar een 7 serie nog niet gezien.
KennOne zegt
De S klasse in SLS blackseries geel is inderdaad schitterend.
Jens_Roadster zegt
Ik zou het zelf niet kiezen, ( denk eerder donker rood of donker groen maar het staat wel leuk.
JelmerS zegt
Nieuwe film: transporter vs taxi
Captain zegt
Was mij nog niet opgevallen wat een elegante C-stijl de a8 heeft, in het geel komt dat extra uit de verf. Toch liever een donkergroene.
mashell zegt
Staat super! Je ziet veel te weinig geel op straat.
Tonnie zegt
Tof. Deze kleur had ik ook op m’n audi, maar dat was geen A8…
AZIZ zegt
Ff schuimbekken
Wat was het dan wel?