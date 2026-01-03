BMW M5 G99 Touring

[wp_ulike]

Allereerst iedereen de beste wensen en mooi 2026!

Ik was eigenlijk niet van plan om naar buiten te gaan vandaag, maar toen ik een appje kreeg toen deze dikke M5 op de Lind stond ben ik toch even de auto in gestapt. Met de gevallen sneeuw van vandaag contrasteert de groene kleur van deze M5 er ook wel leuk mee! En natuurlijk hele dikke sloffen eronder. Schuin hiertegenover stond nog een M5 geparkeerd, de ultieme winterauto blijkbaar.