BMW M5 G99 Touring

Allereerst iedereen de beste wensen en mooi 2026!

Ik was eigenlijk niet van plan om naar buiten te gaan vandaag, maar toen ik een appje kreeg toen deze dikke M5 op de Lind stond ben ik toch even de auto in gestapt. Met de gevallen sneeuw van vandaag contrasteert de groene kleur van deze M5 er ook wel leuk mee! En natuurlijk hele dikke sloffen eronder. Schuin hiertegenover stond nog een M5 geparkeerd, de ultieme winterauto blijkbaar.

Plaats: Nederland
Kenteken: JRS-15-L

  1. SnelleJelle84 zegt

    Hier is het nog een bijzondere verschijning. Ben onlangs een week naar Oostenrijk geweest en ben er daar 5 tegen gekomen, alle 5 touring modellen. In die regio dus al niet heel bijzonder, maar het is in het echt wel een indrukwekkende verschijning

  8. kniesoor zegt

    Vind dit een erg fraaie kleur groen, staat de oto meer dan prima. En hulde voor de zilvergrijze velgen, zo veel mooier dan van die donkere meuk. Zeuren over het gewicht van de wagen bewaren we voor een volgende keer 🙂

