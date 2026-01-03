BMW M5 G99 Touring
Allereerst iedereen de beste wensen en mooi 2026!
Ik was eigenlijk niet van plan om naar buiten te gaan vandaag, maar toen ik een appje kreeg toen deze dikke M5 op de Lind stond ben ik toch even de auto in gestapt. Met de gevallen sneeuw van vandaag contrasteert de groene kleur van deze M5 er ook wel leuk mee! En natuurlijk hele dikke sloffen eronder. Schuin hiertegenover stond nog een M5 geparkeerd, de ultieme winterauto blijkbaar.
Reacties
SnelleJelle84 zegt
Hier is het nog een bijzondere verschijning. Ben onlangs een week naar Oostenrijk geweest en ben er daar 5 tegen gekomen, alle 5 touring modellen. In die regio dus al niet heel bijzonder, maar het is in het echt wel een indrukwekkende verschijning
knapzuur zegt
Niet je standaard lease auto! Ik weet nog steeds niet wat ik vind van deze 5-serie qua design.
HZW zegt
Nu nog prima design, maar bij de komende facelift zal er veel Neue Klasse invloeden doorgevoerd worden om hem in lijn te trekken met de nieuwe iX3.
mjpamsterdam zegt
Heeft toch gewoon 4 aangedreven wieltjes ?
mjpamsterdam zegt
Ps: stap jij echt in de auto om zo’n hok live te zien en te fotograferen ? Welk gevoel/drang maakt dat je dit doet ?
vetnek zegt
Heb jij nou echt de moeite genomen om dit kansloze bericht te typen?
RUBERG zegt
Mensen die het over ‘hok’ hebben, zijn gewoon stikjaloers.
mjpamsterdam zegt
Maar geen rimpels in mijn nek .
SvenB zegt
Dan remt hij niet beter dan een 2 wiel aandrijver hoor.
Zeker op conti sportcontact 7’s in de sneeuw…..
HZW zegt
Ieder zijn hobby.
moveyourmind zegt
Vind deze generatie 5 serie steeds mooier worden, maar dit is wel een heel mooi exemplaar.
Jansen zegt
Ik heb er geen verstand van, maar is die krakelee op de remschijven normaal? Zoals je ziet op de laatste foto.
RUBERG zegt
Normaal bij carbon remschijven.
watchhok zegt
Dikkie dik
kniesoor zegt
Vind dit een erg fraaie kleur groen, staat de oto meer dan prima. En hulde voor de zilvergrijze velgen, zo veel mooier dan van die donkere meuk. Zeuren over het gewicht van de wagen bewaren we voor een volgende keer 🙂
bigblock zegt
Lekker op de zomersloffies hatseeee
HZW zegt
There is a black Sedan M5 across the street, in front of the brown LandRover