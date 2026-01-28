Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Leuke corvette combo Spotter: justawheelchairguyGeüpload op: 28 januari 2026Plaats: Nederland Kenteken: ggx-14-s Meer coole spots! Corvette C7 Grand Sport Corvette C7 Grand Sport Ferrari California Aston Martin DBX Mini Ferrari Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Ferrari 430 scuderia
Reacties
Wouter zegt
De C7 vind ik nog steeds mooier. De C8 is het in mijn ogen niet helemaal qua proporties, het achterdek is te lang en te vlak. Misschien went het ooit, aan de prestaties ligt het in ieder geval niet.
Autofanaat1990 zegt
Motor voorin.
PunicaOase zegt
Van deze twee absoluut de C7. De C8 kan ik maar niet aan wennen: te veel een wat minder fraaie Ferrari..
Als we het over Corvettes in het algemeen hebben vind ik de C2 de allermooiste en de C3 begin ik ook steeds mooier te vinden..
Jens_Roadster zegt
Ik vind ze beiden leuk en mooi, maar ik ga toch voor de C7. Wel in het geel a.u.b.
beetec zegt
C7! Een Corvette was altijd een Corvette. Motor voorin, lange motorkap. Dik.
Wat is het nu? Weg identiteit. Ze hadden de C8 beter als model ernaast uit kunnen brengen als ze Ferrari’tje wilden spelen.
Mijn bescheiden mening dit allemaal hè.
guus1975 zegt
Geen van beide, voor mij de C6 Z06, met de dikke 7 liter LS7 motor