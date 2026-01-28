Autoblog.nl

  1. Wouter zegt

    De C7 vind ik nog steeds mooier. De C8 is het in mijn ogen niet helemaal qua proporties, het achterdek is te lang en te vlak. Misschien went het ooit, aan de prestaties ligt het in ieder geval niet.

  3. PunicaOase zegt

    Van deze twee absoluut de C7. De C8 kan ik maar niet aan wennen: te veel een wat minder fraaie Ferrari..

    Als we het over Corvettes in het algemeen hebben vind ik de C2 de allermooiste en de C3 begin ik ook steeds mooier te vinden..

  5. beetec zegt

    C7! Een Corvette was altijd een Corvette. Motor voorin, lange motorkap. Dik.
    Wat is het nu? Weg identiteit. Ze hadden de C8 beter als model ernaast uit kunnen brengen als ze Ferrari’tje wilden spelen.
    Mijn bescheiden mening dit allemaal hè.

