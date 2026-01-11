[wp_ulike]Ferrari Purosangue Spotter: dadamphotographyGeüpload op: 11 januari 2026Plaats: Nederland Kenteken: HPF-07-B Meer coole spots! spa six hours 2009 part 1 (ferrari) Brabus 35MR bij de Mac.. Ferrari Purosangue Honda Nsx garage Ferrari Purosangue Ferrari Purosangue Ferrari Purosangue Porsche 993 Carrera Coupe
Reacties
307-2.0-chipped zegt
Krap?
Debiel!
bbjorn zegt
Valt wel mee, ietsje scheef maar hij is ook gewoon breder dan het parkeervak, dus denk dat hij juist meer ruimte laat voor degene naast hem
mashell zegt
Debiel klein parkeervak. Goed opgelost door de Ferrari rijder.
potver7 zegt
Tien jaar geleden was dat een parkeervak met prima afmetingen voor de voertuigen die geparkeerd moesten wornde. Maar onze geweldige autofabrikanten hebben bedacht dat auto’s steeds breder moeten worden – en dan krijg je dus dit. Of moeten we gewoon iedere tien jaar alle parkeergarages slopen en opnieuw bouwen? En gaan die fabrikanten daar dan aan meebetalen?
kniesoor zegt
Zou zelf geprobeerd hebben een ander plekje te vinden, geloof ik.
awesome zegt
Gelukkig, er zijn mensen die nog normaal kunnen parkeren in een garage.
Jurgen zegt
Dan maar een verdieping hoger of lager parkeren waar meer plek vrij is. Maar goed waarom zou je überhaupt eigenlijk je Ferrari daar willen parkeren? Ik zou dat never nooit doen!
DeWitteCondor zegt
Dit moet je ook maar durven. Straks komt Truus terug van haar lunch met vriendinnen waar ze toch stiekem dat rode wijntje meegepakt heeft en draait haar C3 even lekker langs de linkerbil van het raspaardje. Dan krab je je wel even achter je oren.