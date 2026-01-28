Ferrari Testarossa Spyder
Een zeldzame Testarossa waar iemand de zaag in heeft gezet en een softtop op heeft geplaatst. Ideaal voor de zomerdagen zoals tijdens de foto's (aug 2025), maar toch zat het dakje erop.
Reacties
i3bestuurder zegt
Best gek, ik zie toch echt een dakkie zitten.
jimk zegt
Flauw
Roskampies zegt
Outrun!!
ghengiskhan zegt
Laten weten hoe oud je bent zonder te vertellen hoe oud je bent.
etronabt zegt
Geeft niks, dit is ultra cool. Of gers, als je echt outrun hebt gespeeld.
vbarchetta zegt
Echt een vette spot. 100% Outrun en je mag mijn leeftijd wel weten hoor. Ik ben van bouwjaar 1980 (dus reken zelf maar uit). Outrun altijd gespeeld in de speelhal op vakantie… Zelf in het bezit van het kleine broertjes van de Testarossa Spyder. Maar dan de V8 cabrio versie van bouwjaar 1985 (vul dat type ook zelf maar in…)
GJZ zegt
Gewoon een tijdloze schoonheid ❤️