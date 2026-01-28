Autoblog.nl

Ferrari Testarossa Spyder

Een zeldzame Testarossa waar iemand de zaag in heeft gezet en een softtop op heeft geplaatst. Ideaal voor de zomerdagen zoals tijdens de foto's (aug 2025), maar toch zat het dakje erop.

Spotter:

Plaats: Duitsland
Kenteken: Onbekend

Meer coole spots!

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken