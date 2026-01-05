Mercedes-AMG S 63 V222 2017 in de sneeuw
mocht lekker foto's maken in de sneeuw. en dat heeft goed uitgepakt!
zo'n S63 wil wel in de sneeuw. kan je goed mee spelen!
sommige foto's zijn ook tijdens het rijden gemaakt
Reacties
kniesoor zegt
Zo’n S-klasse is een slee in meerdere betekenissen van het woord. QED.