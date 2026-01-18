[wp_ulike]Porsche 992 GT3 Touring Spotter: dadamphotographyGeüpload op: 18 januari 2026Plaats: Nederland Kenteken: T-521-PD Meer coole spots! X4 M Porsche 992 GT3 Ferrari's F430 in Sölden, Oostenrijk c63 amg MC Stradale Porsche 992 GT3 Touring Porsche 992 GT3 Touring Porsche 992 GT3 Touring
Reacties
ouwedibbes83 zegt
Bijzondere velgen. Een soort uitgehold Fuchs design met gepolijste rand en bi-color velghart. Niet de uitvoering van een GT3 Touring die ik zelf zou kiezen. Zo’n groene is wat eleganter