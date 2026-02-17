Aston Martin DB2
Wat een prachtige klassieker is dit! Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik deze zag staan, erg gaaf om een DB2 in deze garage te spotten! Dit is pas de eerste DB2 die ik tegen kom, erg gaaf om te spotten.
Wat een prachtige klassieker is dit! Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik deze zag staan, erg gaaf om een DB2 in deze garage te spotten! Dit is pas de eerste DB2 die ik tegen kom, erg gaaf om te spotten.
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
lecomte zegt
Leuke spot van een mooie AM!