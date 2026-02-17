Autoblog.nl

Aston Martin DB2

Wat een prachtige klassieker is dit! Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik deze zag staan, erg gaaf om een DB2 in deze garage te spotten! Dit is pas de eerste DB2 die ik tegen kom, erg gaaf om te spotten.

Spotter:

Plaats: Nederland
Kenteken: DZ-49-96

Meer coole spots!

Lees Interacties

Reacties

Geef een reactie

Autoblog

Merken