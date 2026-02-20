BMW M2 CS (G87)
Eerste G87 M2 CS op Autoblog? Wat een enorm dikke (en brede!) M2 in gelijk een erg gave samenstelling.
Hoofddorp, Nederland
Eerste G87 M2 CS op Autoblog? Wat een enorm dikke (en brede!) M2 in gelijk een erg gave samenstelling.
Hoofddorp, Nederland
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
Avidou zegt
Dik.
vbarchetta zegt
Jammer van de afgrijselijke kleur, maar verder errug dikke wagen zo’n M2 CS.
mashell zegt
Van de directeur van Tomtom? Want waarom zou je anders zuignap navigatie gebruiken in zo’n auto?
mark997gt3 zegt
Hele dikke bak, maar voor 180k kan je bijv. ook een Bentley, GT3 RS, Aston Martin rijden. Niet nieuw, maar wel zo goed als.
Dan is een M2 uiteindelijk maar een gewone 2 serie met wat meer power.
Mijn keuze met dat geld zou iets exotischer zijn.
minimoke1984 zegt
180.000?? Ik zie het niet. T zal best leuk rijden en hij ziet er ook leuk uit maar 180.000 leuk?
Dan koop ik liever 2 andere leuke autos. Een track speeltje (a la Lotus Exige Cup 430, te koop gebruikt voor ca 100k) en dan voor 80k een 2022 model Alpina B8 oid. Dan heb je een BMW om snel naar t circuit te rijden waar je daarna met een echte circuit auto even lol kan hebben om vervolgens weer in hoog tempo naar huis te rijden…
Fruitcake zegt
Ziet er goed uit maar die 2 grote vierkante stukken plastic in de achterbumper hebben toch een beetje een pauperlook