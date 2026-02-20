Autoblog.nl

Lees Interacties

Reacties

  4. mark997gt3 zegt

    Hele dikke bak, maar voor 180k kan je bijv. ook een Bentley, GT3 RS, Aston Martin rijden. Niet nieuw, maar wel zo goed als.
    Dan is een M2 uiteindelijk maar een gewone 2 serie met wat meer power.
    Mijn keuze met dat geld zou iets exotischer zijn.

  5. minimoke1984 zegt

    180.000?? Ik zie het niet. T zal best leuk rijden en hij ziet er ook leuk uit maar 180.000 leuk?
    Dan koop ik liever 2 andere leuke autos. Een track speeltje (a la Lotus Exige Cup 430, te koop gebruikt voor ca 100k) en dan voor 80k een 2022 model Alpina B8 oid. Dan heb je een BMW om snel naar t circuit te rijden waar je daarna met een echte circuit auto even lol kan hebben om vervolgens weer in hoog tempo naar huis te rijden…

