Ferrari 250 SWB Revival GTO Engineering

'Replica' op basis van een Ferrari 330GT. Dat was ook een mooie Ferrari, maar dit is uiteraard iets van een andere categorie. Ik neem aan dat Ferrari zelf er zijn goedkeuring aan heeft gegeven, want overal zijn Ferrari-logo's te zien. Alleen de cavallino rampante in de grille is anders. Deze replica is afkomstig van GTO Engineering, gevestigd in Reading, Berkshire, United Kingdom. Zij hebben meer revivals gemaakt, van diverse Ferrari-modellen, hoeveel is niet bekend. Volgens hun website zijn ze gestopt met het maken van revivals, dus die zullen hun waarde wel behouden, omdat er maar weinig gemaakt zullen zijn.