Ferrari 250 SWB Revival GTO Engineering
'Replica' op basis van een Ferrari 330GT. Dat was ook een mooie Ferrari, maar dit is uiteraard iets van een andere categorie. Ik neem aan dat Ferrari zelf er zijn goedkeuring aan heeft gegeven, want overal zijn Ferrari-logo's te zien. Alleen de cavallino rampante in de grille is anders. Deze replica is afkomstig van GTO Engineering, gevestigd in Reading, Berkshire, United Kingdom. Zij hebben meer revivals gemaakt, van diverse Ferrari-modellen, hoeveel is niet bekend. Volgens hun website zijn ze gestopt met het maken van revivals, dus die zullen hun waarde wel behouden, omdat er maar weinig gemaakt zullen zijn.
Reacties
DeWitteCondor zegt
Echt of niet, wat een schoonheid. Mag zo voor de deur.
roverbmwdriver zegt
Fantastisch mooi!
isleofman zegt
Toch wel benieuwd naar het verhaal. Chassis is uit de jaren 60, er zit een 12 cilinder in, merk Ferrari op rdw. Wat is hier dan nog precies replica aan…? Prachtige machine in elk geval.
machielvdd zegt
Wat @joosstra zegt: het is een 250 SWB replica op basis van een echte Ferrari 330 GT (die wel vaker gebruikt wordt als basis voor replica’s)
ponnie zegt
Ik zou het ook eerder een coachbuild dan een replica noemen.
Als het op een 240z oid gebouwd is, dan is het een replica.
JanJansen zegt
Geweldig mooi, en hier kan je tenminste mee rijden.