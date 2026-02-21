Lamborghini Revuelto Dikke Revuelto Spotter: marcel050Geüpload op: 21 februari 2026Plaats: Nederland Kenteken: jsz-36-d Meer coole spots! Mercedes-Benz SL 55 AMG R230 2006 Infiniti Q70L Lamborghini Revuelto Lamborghini Revuelto Lamborghini Revuelto Lamborghini Urus Novitec Torado Esteso Ford Zodiac Lamborghini Revuelto
Reacties
leefvrij zegt
Wat is kleur toch bepalend voor een auto. In het groen vind ik dit een mooie auto. Zo in het zwart lijkt het of de verhoudingen niet meer kloppen en vind ik hem zo lelijk.
kilum zegt
Zwart, op zwart, op zwart. Deze eigenaar denkt dat hij er uitziet als Batman met zijn batmobiel. Maar eigenlijk vallen alle details aan de auto zo weg. Waardoor je nauwelijks nog ziet dat dit een Revuelto is. Had ook een Aventador of zelfs Murcielago kunnen zijn geweest.