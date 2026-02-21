Autoblog.nl

Lees Interacties

Reacties

  7. rockefellar zegt

    Krijg er een beetje zo’n aangeklede vrachtwagen idee bij. Alleen de Truckstar sticker achterop en spatlappen ontbreken.

    Niet echt mijn smaak. Net als vrouwen met nep wimpers, volgespoten lippen en dikke nep tieten. Maar goed. Daar is ook een doelgroep voor.

Geef een reactie

Autoblog

Merken