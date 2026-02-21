Rolls-Royce Cullinan Dikke Cullinan met 1 of andere pakket Spotter: marcel050Geüpload op: 21 februari 2026Plaats: Nederland Kenteken: jjz-33-x Meer coole spots! Rolls-Royce Cullinan 10X Porsche in Cannes/St. Tropez Rolls-Royce Cullinan Rolls Royce Cullinan Jaguar XF (dealerspot) bmw x6 hamann Rolls Royce Cullinan Toyota Previa
Reacties
William zegt
Urban Automotive kit
kniesoor zegt
Allemachtig, wat een oerend lelijk orgel. Wie koopt zoiets in ‘s hemelsnaam ?
Fruitcake zegt
Voetballer?
mc96 zegt
Hoe groot moet je minderwaardigheidscomplex zijn als je jezelf een RR Cullinan kunt veroorloven en je dat nog niet opvallend genoeg vindt..
isleofman zegt
Lekker op de zaak wat kosten maken, liever dit dan winstbelasting betalen 😂
PunicaOase zegt
Ik vind hem wel gaaf. Mooie kleur. Mooie velgen. Bruut.
MaartenD zegt
Voor de smakeloze onzekere man de perfecte auto…
rockefellar zegt
Krijg er een beetje zo’n aangeklede vrachtwagen idee bij. Alleen de Truckstar sticker achterop en spatlappen ontbreken.
Niet echt mijn smaak. Net als vrouwen met nep wimpers, volgespoten lippen en dikke nep tieten. Maar goed. Daar is ook een doelgroep voor.
Marco zegt
Smaak is niet te koop!
Tonnie zegt
Mooie kleur. Maar verder lijkt het nergens meer naar. Wat een wanstaltig spoilerpakket voor zo’n wagen.
Jansen zegt
De wielen staan er raar onder. Of liever gezegd de bodykit is raar.