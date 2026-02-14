Autoblog.nl

Volvo ES90

De nieuwe Volvo ES90 in normale omstandigheden. Ziet er goed uit in werkelijkheid, beter dan op de foto's. Alleen de lidar op het dak is niet heel fraai. Niet heel goed te zien op de foto's zijn de achterlichten naast de achterruit.

Spotter:

Plaats: Nederland
Kenteken: JRJ-01-X

Meer coole spots!

Lees Interacties

Reacties

  3. minimoke1984 zegt

    Wie schrijf “ziet er in t echt goed uit” moet echt ff een rondje lopen op een autobeurs. Dit ziet er daadwerkelijk gewoon niet uit! Een Model S (Tesla) ziet er na bijna 15 jaar nog steeds goed uit. De meeste Aston Martins ook. Zelfs verschillende Audi’s BMW, Mercedessen enz zien er goed uit.. dit? Nee dit ziet er gewoon echt vreselijk uit!

Geef een reactie

Autoblog

Merken