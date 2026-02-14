Volvo ES90
De nieuwe Volvo ES90 in normale omstandigheden. Ziet er goed uit in werkelijkheid, beter dan op de foto's. Alleen de lidar op het dak is niet heel fraai. Niet heel goed te zien op de foto's zijn de achterlichten naast de achterruit.
De nieuwe Volvo ES90 in normale omstandigheden. Ziet er goed uit in werkelijkheid, beter dan op de foto's. Alleen de lidar op het dak is niet heel fraai. Niet heel goed te zien op de foto's zijn de achterlichten naast de achterruit.
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.
Reacties
mc96 zegt
Sorry, maar ik vind m niet mooi. De verhoudingen kloppen niet. Vind m ook te weinig premium uitstralen in vergelijking tot Audi, Mercedes en BMW.
Jens_Roadster zegt
Weer een lelijke. 🤢🤮
minimoke1984 zegt
Wie schrijf “ziet er in t echt goed uit” moet echt ff een rondje lopen op een autobeurs. Dit ziet er daadwerkelijk gewoon niet uit! Een Model S (Tesla) ziet er na bijna 15 jaar nog steeds goed uit. De meeste Aston Martins ook. Zelfs verschillende Audi’s BMW, Mercedessen enz zien er goed uit.. dit? Nee dit ziet er gewoon echt vreselijk uit!