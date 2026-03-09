Ferrari F12berlinetta
Wat een lekkere spec! Blijft ook echt een mooi model, vele malen mooier dan zijn opvolgers. Leuke combo nog met een Urus Performante, van dezelfde eigenaar.
Reacties
Roskampies zegt
Is dit geen tdf12?
lekkerlinksrijden zegt
Vooral die mooie gele streep is geweldig, not.
madhatter zegt
Leuke spot, maar het is een zwarte auto met 1 gele streep, niet echt van een spec te spreken. Als je niks specificeert dan krijg je een saaie zwarte auto en deze heeft dan als extra 1 streep.
Zwart is echt suf
RobTWo zegt
Stond die verkeerd geparkeerd toen er een tijdelijke rijstrook werd gemarkeerd?
slodder zegt
Ja Ferrari met gele streep, zeer smaakvol