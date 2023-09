Aston Martin Valkyrie

Een poosje terug kreeg ik de vraag of ik deze unieke Valkyrie vast wilde leggen. Na een stilte van verbazing zei ik natuurlijk ja!

Erg bijzondere klus als je het mij vraagt! De toenmalige eigenaar had hem te koop staan en wilde graag nog wat extra foto's. Vanwege privacy redenen duurde het even voordat ik de foto's vrij kon geven.

Ondertussen is de auto ook al niet meer in Nederland en staat hij in Monaco te koop voor een slordige 3,7 miljoen met 150km op de teller.

Dit is nummer 35 van de 150. Geleverd door Cito Motors in Eindhoven.