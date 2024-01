Rolls-Royce Spectre

Een erg uniek moment!

Cito Motors in Eindhoven had namelijk 4x de Spectre staan, wat natuurlijk even vast gelegd moest worden.

Een aantal weken terug verscheen er op Autoblog een artikel waarop er gemeld werd dat de 1e afgeleverd was (https://www.autoblog.nl/nieuws/matige-groei-voor-rolls-royce-3597291), maar ten tijde van dat bericht, was inmiddels de 2e aflevering gaande. En dit zijn dus nummer 3, 4 en 5! (de 4e auto is een demo)