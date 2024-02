Rolls Royce Cullinan Black Badge

OMG wat een Waazinnig mooie auto is dit,wilde ik al heel graag eens spotten

het was vandaag niet best weer en heb flinke regen gehad,maar het was Giga druk in Dordrecht met wel 7 stuks AMG en Audi Rsq8 en BmwM 4 en diverse Porsches,helaas niet alles goed vast kunnen leggen