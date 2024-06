BMW M3 CS

Heel gaaf dit! Een witte M3CS in Oisterwijk! Het was erg druk (qua 'spotters') dus heb m'n best moeten doen om verder niemand op de foto's te hebben. Vandaag was een prima dagje! Ook nog een SLS, GT3 Touring en een mooie witte Carrera. Die upload ik straks ook nog.