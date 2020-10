Gruma V250d is viercilinder van €300.000 - Autoblog.nl

Drie ton voor een viercilinder diesel is natuurlijk gekkenwerk. Maar het wordt nog duurder met de Gruma V250d.

Een van de duurste categorieën qua auto’s, is uitgerust met zeer modale motoren. Jazeker, drie ton voor een viercilinder diesel (voor belastingen!) is geen uitzondering. over de super-de-luxe busjes.

In basis zijn het gewoon heel erg modale bedrijfswagens, maar dan helemaal opnieuw opgebouwd. In het oosten van deze wereld doen ze dit op briljante wijze met de Nissan Elgrand en Toyota Alphard. Onze oosterburen pakken een, eh, Mercedes-Benz Vito. Alsof je een briljante pizza wil gaan maken op basis van zo’n natriumschijf van Dr. Oetker.

Gruma V250d

Nu kun je bij Mercedes terecht voor een redelijk luxe Vito, die ze dan ‘V-Klasse’ noemen. Maar de Duitser tuner Gruma doet er een paar schepjes bovenop met deze Gruma V250d. We moeten wel beginnen met het interieur. Dat is namelijk de reden om zo’n busje te kopen. In plaats van een paar zitrijen zitten er vier ruime stoelen in, bekleed met fraai gestikt leder. Twee van de stoelen zijn waarschijnlijk voor de aanhang (adviseurs en bodyguards): die stoelen zijn vrij rechtop.

Luxe

Nee, je wilt in de luxe fauteuils zitten waarin je helemaal achterover kunt leunen. De stoelen zijn voorzien van elektrische bediening waarmee je een bijna liggende positie kunt aannemen. Om te zorgen dat niet iedereen ziet dat je in een busje ligt te snurken, kun je gordijnen openen en sluiten. Als je alles dicht hebt, kun je alsnog voldoende licht binnnenkrijgen middels de bijzondere dakverlichting van de Gruma V250d.

De auto is voorzien van een hele hoop handige accessoires. Zo is de auto voorzien van een enorm 32″ televisiescherm inclusief playstation 4, een Nespresso-automaat, en een koelkast.

Uiterlijk

Dan het uiterlijk van de Gruma V250d. Normaal gesproken zijn dit standaard busjes, maar voor de gelegenheid heeft Gruma het uiterlijk een AMG-esque behandeling gegeven. Zo is de bus iets verlaagd en voorzien van zwarte velgen die wel wat AMG-patta’s lijken. De vier uitlaten doen ook denken aan een AMG. In motorisch opzicht is het overigens absoluut geen AMG: de V250d heeft een 190 pk sterke viercilinder diesel.

Prijs Gruma V250d

Ook interesse in zo’n Gruma V250d Limousine? Zorg dan dat je wel S-Klasse geld hebt. De conversiekosten voor een project als deze zijn enorm. Voor zo’n 3 ton in euro’s gaat Gruma voor je aan de slag. Dan moet je wel zelf je eigen V-Klasse meenemen. Slik.